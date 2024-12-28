Галущенко об угрозах Словакии по остановке поставок электроэнергии: есть механизм, как заменить этот импорт

ukenru
Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 103007 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 112633 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 116183 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 113663 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 110499 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 105684 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 137577 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 144211 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110590 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Эксклюзив
НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
 • 113557 просмотра

НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
162 боевых столкновения за сутки: где на фронте горячее всего

162 боевых столкновения за сутки: где на фронте горячее всего

 • 34171 просмотра
15 из 16 дронов уничтожили во время ночной атаки рф, все - над Николаевской областью

15 из 16 дронов уничтожили во время ночной атаки рф, все - над Николаевской областью

 • 36667 просмотра
Кабмин возобновляет конкурс в наблюдательный совет Укрзализныци: временный состав останется на 6 месяцев

Кабмин возобновляет конкурс в наблюдательный совет Укрзализныци: временный состав останется на 6 месяцев

 • 32273 просмотра
Суд назначил 60 тыс. грн залога антикоррупционеру Леменову по делу об уклонении от армии - СМИ

Суд назначил 60 тыс. грн залога антикоррупционеру Леменову по делу об уклонении от армии - СМИ

 • 20226 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 48867 просмотра
публикации
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 117256 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 137575 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 144210 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 134919 просмотра
Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине

Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине
Эксклюзив

 • 135973 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 48867 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 94773 просмотра
Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

 • 79095 просмотра
В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

 • 94154 просмотра
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

 • 112801 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Галущенко об угрозах Словакии по остановке поставок электроэнергии: есть механизм, как заменить этот импорт

Галущенко об угрозах Словакии по остановке поставок электроэнергии: есть механизм, как заменить этот импорт

Киев  •  УНН

 • 3318 просмотра

Read in English

Галущенко обратился к ЕС из-за намерений Словакии остановить поставки электроэнергии в Украину. Министр заявил о готовности заменить словацкий импорт поставками от других соседей.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о намерении остановить поставки электроэнергии в Украину. В эфире телемарафона он отметил, что такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций, пишет УНН.

Детали 

Галущенко уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому Сообществу.

Министр заявил, что в любом случае у Украины есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, которые готовы увеличить соответствующие мощности. Такие переговоры с партнерами уже были проведены. 

Также, Герман Галущенко отметил, что единственная причина импорта электроэнергии из Словакии - это действия страны-агрессора российской федерации, которая оккупировала и уничтожила часть генерирующих мощностей.

"Надо понимать, что импорт электроэнергии, и наш президент очень четко об этом сказал, - это следствие того, что Россия оккупировала Запорожскую АЭС и системно уже 3 года уничтожает генерацию в Украине", - подытожил министр энергетики.

Напомним 

Ранее УНН писал, что МИД Украины отреагировал на заявление премьера Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии. Министерство напомнило, что Украина платит за электроэнергию и обвинило Фицо в действиях в интересах России.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
robert-fitsoРоберт Фицо
herman-halushchenkoГерман Галущенко
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина