Галущенко об угрозах Словакии по остановке поставок электроэнергии: есть механизм, как заменить этот импорт
Киев • УНН
Галущенко обратился к ЕС из-за намерений Словакии остановить поставки электроэнергии в Украину. Министр заявил о готовности заменить словацкий импорт поставками от других соседей.
Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о намерении остановить поставки электроэнергии в Украину. В эфире телемарафона он отметил, что такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций, пишет УНН.
Детали
Галущенко уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому Сообществу.
Министр заявил, что в любом случае у Украины есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, которые готовы увеличить соответствующие мощности. Такие переговоры с партнерами уже были проведены.
Также, Герман Галущенко отметил, что единственная причина импорта электроэнергии из Словакии - это действия страны-агрессора российской федерации, которая оккупировала и уничтожила часть генерирующих мощностей.
"Надо понимать, что импорт электроэнергии, и наш президент очень четко об этом сказал, - это следствие того, что Россия оккупировала Запорожскую АЭС и системно уже 3 года уничтожает генерацию в Украине", - подытожил министр энергетики.
Напомним
Ранее УНН писал, что МИД Украины отреагировал на заявление премьера Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии. Министерство напомнило, что Украина платит за электроэнергию и обвинило Фицо в действиях в интересах России.