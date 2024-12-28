Галущенко об угрозах Словакии по остановке поставок электроэнергии: есть механизм, как заменить этот импорт

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о намерении остановить поставки электроэнергии в Украину. В эфире телемарафона он отметил, что такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций, пишет УНН.

Детали

Галущенко уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому Сообществу.

Министр заявил, что в любом случае у Украины есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, которые готовы увеличить соответствующие мощности. Такие переговоры с партнерами уже были проведены.

Также, Герман Галущенко отметил, что единственная причина импорта электроэнергии из Словакии - это действия страны-агрессора российской федерации, которая оккупировала и уничтожила часть генерирующих мощностей.

"Надо понимать, что импорт электроэнергии, и наш президент очень четко об этом сказал, - это следствие того, что Россия оккупировала Запорожскую АЭС и системно уже 3 года уничтожает генерацию в Украине", - подытожил министр энергетики.

Напомним

Ранее УНН писал, что МИД Украины отреагировал на заявление премьера Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии. Министерство напомнило, что Украина платит за электроэнергию и обвинило Фицо в действиях в интересах России.