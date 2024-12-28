Зеленский: поручил чиновникам делать вместе с партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы

Импорт электричества из ЕС через Словакию достигает 19% от общего объема. Сейчас Украина работает над расширением сотрудничества с другими странами ЕС для сохранения стабильности объединенной европейской энергосистемы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что говорил сегодня с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также общался с министром энергетики Германом Галущенко. Президент заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию. По его словам, это около 19 % в общем объеме.

Сейчас, как указал Зеленский, Украина "работает с другими соседями в ЕС" по этому вопросу.

Я поручил нашим чиновникам делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил. Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с москвой - заявил Президент.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о намерении остановить поставки электроэнергии в Украину. В эфире телемарафона он отметил, что такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций.