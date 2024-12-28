Президент анонсировал важные кадровые решения

ukenru
Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 103009 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 112636 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 116186 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 113666 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 110500 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 105684 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 137579 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 144213 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110590 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Эксклюзив
НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
 • 113557 просмотра

НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
162 боевых столкновения за сутки: где на фронте горячее всего

162 боевых столкновения за сутки: где на фронте горячее всего

 • 34211 просмотра
15 из 16 дронов уничтожили во время ночной атаки рф, все - над Николаевской областью

15 из 16 дронов уничтожили во время ночной атаки рф, все - над Николаевской областью

 • 36714 просмотра
Кабмин возобновляет конкурс в наблюдательный совет Укрзализныци: временный состав останется на 6 месяцев

Кабмин возобновляет конкурс в наблюдательный совет Укрзализныци: временный состав останется на 6 месяцев

 • 32324 просмотра
Суд назначил 60 тыс. грн залога антикоррупционеру Леменову по делу об уклонении от армии - СМИ

Суд назначил 60 тыс. грн залога антикоррупционеру Леменову по делу об уклонении от армии - СМИ

 • 20297 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 48922 просмотра
публикации
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 117259 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 137579 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 144213 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 134923 просмотра
Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине

Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине
Эксклюзив

 • 135976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 48903 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 94773 просмотра
Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

 • 79095 просмотра
В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

 • 94154 просмотра
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

 • 112801 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Президент анонсировал важные кадровые решения

Президент анонсировал важные кадровые решения

Киев  •  УНН

 • 2703 просмотра

Read in English

Президент Зеленский сообщил о подготовке важных кадровых решений и будущих указов. Сегодня же правительство согласовало увольнение начальника Киевской ОГА Руслана Кравченко. По данным СМИ, главным кандидатом на должность генпрокурора является именно Руслан Кравченко.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 28 декабря сообщил о подготовке ряда важных кадровых решений, передает УНН.

Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже скоро

- заявил Зеленский.

Ранее

Сообщалось, что правительство согласовало увольнение начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко и главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

Напомним

СМИ сообщали, что Руслан Кравченко будет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина.

"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", - отметил источник Radio NV.

Другой источник сообщил, что кандидатуру Кравченко в ОП рассматривали давно, ведь кандидатура действующего главы Одесской ОГА "Олега Кипера не соберет голосов в парламенте". В то же время глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко, которого, по словам источника, ранее в ОП планировали на эту должность, сейчас является обвиняемым в незаконном обогащении.

Кандидатура следующего главы Офиса генпрокурора еще должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.

Ранее СМИ уже называли Руслана Кравченко основным претендентом на эту должность.

22 октября Андрей Костин после заседания СНБО по ситуации с МСЭК заявил, что подал в отставку. Он отметил, что поддерживает позицию президента относительно политической ответственности. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев