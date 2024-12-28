Президент анонсировал важные кадровые решения

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 28 декабря сообщил о подготовке ряда важных кадровых решений, передает УНН.

Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже скоро - заявил Зеленский.

Ранее

Сообщалось, что правительство согласовало увольнение начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко и главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

Напомним

СМИ сообщали, что Руслан Кравченко будет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина.

"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", - отметил источник Radio NV.

Другой источник сообщил, что кандидатуру Кравченко в ОП рассматривали давно, ведь кандидатура действующего главы Одесской ОГА "Олега Кипера не соберет голосов в парламенте". В то же время глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко, которого, по словам источника, ранее в ОП планировали на эту должность, сейчас является обвиняемым в незаконном обогащении.

Кандидатура следующего главы Офиса генпрокурора еще должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.

Ранее СМИ уже называли Руслана Кравченко основным претендентом на эту должность.

22 октября Андрей Костин после заседания СНБО по ситуации с МСЭК заявил, что подал в отставку. Он отметил, что поддерживает позицию президента относительно политической ответственности.