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NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну

NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну

Киев  •  УНН

 • 13594 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало 11 компаний, которым доверят разработку и производство прототипов космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой лунной программы "Артемида". Об этом сообщила в четверг пресс-служба космического ведомства, передает УНН.

В список вошли Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Boeing, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и SSL. Все они будут вести работу над созданием прототипа в течение следующих шести месяцев.

"Наша команда с радостью ждет возвращения на Луну в кратчайшие возможные сроки, и наше государственно-частное партнерство для изучения систем высадки людей (на Луну) является важным шагом в этом процессе", - заявил директор программы исследования Луны в NASA Маршалл Смит.

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Напомним, 10 мая председатель американских компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос провел в Вашингтоне презентацию прототипа космического аппарата для высадки на поверхность Луны. Посадочный модуль получил название Blue Moon, и он, по словам Безоса, сможет осуществлять мягкую посадку на спутник Земли, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т, при этом на его крыше можно будет разместить луноход.

В понедельник NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну будет называться "Артемида". Президент США Дональд Трамп тогда же принял решение выделить в бюджете NASA дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к 21 млрд долларов на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, который начинается 1 октября.

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Ранее администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь, на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну до 2024 года, а отправить астронавтов на Марс ориентировочно в середине 2030-х годов.

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