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США розраховують до кінця 2024 року відправити астронавтів на навколомісячну станцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує відправити до кінця 2024 року астронавтів на заплановану місячну орбітальну станцію з тим, щоб встановити на супутнику Землі постійну присутність. Про це заявив у четвер віце-президент США Майкл Пенс під час виступу в Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні (штат Техас), який транслювався на сайті Білого дому, повідомляє УНН.

США розраховують до кінця 2024 року відправити астронавтів на навколомісячну станцію

За словами Пенса, американська адміністрація вважає Місяць “ключовою точкою” в тому, що стосується освоєння космосу. Віце-президент зазначив, що США “активно ведуть розробки”, що стосуються проекту Lunar Orbital Platform-Gateway, який передбачає створення “першої космічної станції, яка буде знаходитися на орбіті Землі”. Пенс називав цю станцію “найважливішою умовою для створення аванпосту на Місяці і місії на Марс”.

“В минулому році NASA розпочало взаємодіяти з американськими розробниками з метою створення унікальної електродвигунної системи для Gateway”, — констатував Пенс. Він зазначив, що адміністрація США працює з Конгресом з метою виділення 500 млн доларів на те, щоб робота над Lunar Orbital Platform-Gateway перейшла “в виробничу стадію”. За словами Пенса, “нас відділяють лише кілька років від запуску перших будівельних блоків Gateway в космос”. США, як підкреслив віце-президент, “невпинно ведуть роботу з тим, щоб до кінця 2024 року відправити американський екіпаж на Lunar Orbital Platform”.

“Наш погляд знову спрямований на Місяць. На цей раз ми не задовольнимося лише тим, щоб залишити сліди”, — сказав він. За словами Пенса, “зараз для США настав час скористатися всім, що ми дізналися за десятиліття” і “встановити постійну присутність на Місяці і поблизу нього”.

Як повідомляв УНН, Пенс впевнений, що США невдовзі не будуть потрібні послуги РФ з доставки астронавтів на МКС.

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