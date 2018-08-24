США розраховують до кінця 2024 року відправити астронавтів на навколомісячну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує відправити до кінця 2024 року астронавтів на заплановану місячну орбітальну станцію з тим, щоб встановити на супутнику Землі постійну присутність. Про це заявив у четвер віце-президент США Майкл Пенс під час виступу в Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні (штат Техас), який транслювався на сайті Білого дому, повідомляє УНН.
За словами Пенса, американська адміністрація вважає Місяць “ключовою точкою” в тому, що стосується освоєння космосу. Віце-президент зазначив, що США “активно ведуть розробки”, що стосуються проекту Lunar Orbital Platform-Gateway, який передбачає створення “першої космічної станції, яка буде знаходитися на орбіті Землі”. Пенс називав цю станцію “найважливішою умовою для створення аванпосту на Місяці і місії на Марс”.
“В минулому році NASA розпочало взаємодіяти з американськими розробниками з метою створення унікальної електродвигунної системи для Gateway”, — констатував Пенс. Він зазначив, що адміністрація США працює з Конгресом з метою виділення 500 млн доларів на те, щоб робота над Lunar Orbital Platform-Gateway перейшла “в виробничу стадію”. За словами Пенса, “нас відділяють лише кілька років від запуску перших будівельних блоків Gateway в космос”. США, як підкреслив віце-президент, “невпинно ведуть роботу з тим, щоб до кінця 2024 року відправити американський екіпаж на Lunar Orbital Platform”.
“Наш погляд знову спрямований на Місяць. На цей раз ми не задовольнимося лише тим, щоб залишити сліди”, — сказав він. За словами Пенса, “зараз для США настав час скористатися всім, що ми дізналися за десятиліття” і “встановити постійну присутність на Місяці і поблизу нього”.
Як повідомляв УНН, Пенс впевнений, що США невдовзі не будуть потрібні послуги РФ з доставки астронавтів на МКС.