США рассчитывают до конца 2024 года отправить астронавтов на окололунную станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает отправить к концу 2024 года астронавтов на запланированную месячную орбитальную станцию с тем, чтобы установить на спутнике Земли постоянное присутствие. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), которое транслировалось на сайте Белого дома, сообщает УНН.
По словам Пенса, американская администрация считает Луну “ключевой точкой” в том, что касается освоения космоса. Вице-президент отметил, что США “активно ведут разработки”, касающиеся проекта Lunar Orbital Platform-Gateway, предполагающего создание “первой космической станции, которая будет находиться на орбите Земли”. Пенс называл данную станцию “самым важным условием для создания аванпоста на Луне и миссии к Марсу”.
“В прошлом году NASA начало взаимодействовать с американскими разработчиками с целью создания уникальной электродвигательной системы для Gateway”, — констатировал Пенс. Он отметил, что администрация США работает с Конгрессом с целью выделения 500 млн долларов на то, чтобы работа над Lunar Orbital Platform-Gateway перешла “в производственную стадию”. По словам Пенса, “нас отделяют лишь несколько лет от запуска первых строительных блоков Gateway в космос”. США, как подчеркнул вице-президент, “неустанно ведут работу с тем, чтобы до конца 2024 года отправить американский экипаж на Lunar Orbital Platform”.
“Наш взгляд вновь устремлен на Луну. На этот раз мы не удовлетворимся лишь тем, чтобы оставить на ней следы”, — сказал он. По словам Пенса, “сейчас для США пришло время воспользоваться всем, что мы узнали за десятилетия” и “установить постоянное присутствие на Луне и в вблизи нее”.
Как сообщал УНН, Пенс уверен, что США вскоре не потребуются услуги РФ по доставке астронавтов на МКС.