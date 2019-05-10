Власник Amazon представив прототип апарату для висадки на Місяць

“Настав час повернутися на Місяць, на цей раз, щоб залишитися”, — заявив Безос на закритому заході для журналістів і працівників космічної сфери. Він продемонстрував на сцені макет в натуральну величину апарату для висадки на природний супутник Землі. Посадковий модуль отримав назву Blue Moon.

Розробка апарату, як підкреслив Безос, “велася протягом трьох років”. За його словами, Blue Moon зможе здійснювати м’яку посадку на поверхню Місяця, маючи корисне навантаження від 3,6 до 6,5 т, при цьому на його даху можна буде розмістити місяцехід. Глава Amazon також заявив про те, що спеціально для посадкового модуля розроблений двигун, який отримав назву BE-7. Перший пробний запуск силової установки буде проведено влітку.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив про те, що “політикою нинішньої адміністрації є повернення американських астронавтів на Місяць протягом п’яти років”. У свою чергу, директор Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн зазначив, що Сполучені Штати встановлять своє постійна присутність на Місяці. При цьому, за його словами, “це не передбачає постійної присутності людей на поверхні Місяця.” Це означає, що там будуть наші роботи, місяцеходи, а також люди, які будуть повертатися туди і назад на тривалий час, щоб займатися наукою", - пояснив глава американського космічного відомства.

Раніше Blue Origin власника Amazon успішно випробувала свою суборбітальну ракету.