Blue Origin власника Amazon успішно випробувала свою суборбітальну ракету

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Компанія Blue Origin Джеффа Безоса успішно виконала черговий тестовий запуск своєї багаторазової ракети New Shepard для суборбітальних польотів. Разом з капсулою вона благополучно приземлилася на об’єкті компанії в Західному Техасі приблизно через 10 хвилин після старту, повідомляє The Verge. Капсула, відзначає видання, піднімалася на висоту 105,5 км, передає УНН.

Для New Shepard цей випробувальний політ став 11-м. Він був безпілотним. В майбутньому Blue Origin готується здійснювати за допомогою цієї ракети комерційні запуски з космічними туристами. Коли саме це станеться і скільки ще тестових польотів буде потрібно, невідомо, зазначає Forbes, підкреслюючи однак, що конкуренти компанії Безоса — SpaceX і Boeing — сподіваються почати пілотовані запуски на орбіту в цьому році. Про те, що людей за допомогою New Shepard запустять в космос вже до кінця цього року, також під час прямої трансляції запуску заявила директор з астрономічних і орбітальних продажів Blue Origin Аріан Корнелл, уточнює журнал.

New Shepard, пояснює The Verge, — ракета багаторазового використання, яка здатна підніматися на висоту 100 км над Землею. На цій висоті будь-який пасажир на борту капсули міг би випробувати невагомість.

Щоб досягти цієї висоти, ракета злітає зі стартового комплексу Blue Origin в Західному Техасі. Разом з собою вона піднімає капсулу. Як тільки ракета досягає потрібної висоти, капсула відділяється від ракети, потім обидві вони декілька хвилин парять високо над Землею, після чого повертаються. Капсулу опускають парашути, ракета в свою чергу знову включає двигун і приземляється прямо на посадковий майданчик. В цілому такий політ повинен буде займати 11 хвилин.

Квитки на такі польоти Blue Origin, зауважує Forbes, продавати ще не почала. Однак влітку минулого року Reuters стало відомо, що вартість такої подорожі на кораблі компанії Безоса буде починатися від 200 тисяч доларів.

Нагадуємо, SpaceX підтвердила, що капсула Crew Dragon була знищена при невдалих випробуваннях.

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