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SpaceX підтвердила, що капсула Crew Dragon була знищена при невдалих випробуваннях

SpaceX підтвердила, що капсула Crew Dragon була знищена при невдалих випробуваннях

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Капсула корабля Crew Dragon американської компанії SpaceX була знищена при невдалих випробуваннях його двигунів 20 квітня. Про це заявив на брифінгу в Космічному центрі імені Джона Кеннеді в штаті Флорида один із віце-президентів SpaceX Ханс Кенігсман, передає УНН з посиланням на трансляцію NASA.

Як він зазначив, співробітники компанії проводили вогневі випробування двигунів SuperDraco, які встановлені на Crew Dragon. “Мала місце нештатна ситуація і капсула була знищена, — сказав Кенігсман. — Ніхто не постраждав, SpaceX вжила всіх необхідних заходів безпеки перед випробуваннями, як ми завжди і робимо”.

За словами віце-президента компанії, зараз “занадто рано, щоб називати причину події”. За його словами, нештатна ситуація, згідно з попередніми даними, мала місце при активації SuperDraco. Як він зазначив, поки “немає причин вважати”, що двигуни несправні. “Ми розглядаємо всі можливі проблеми, розслідування триває”, — констатував Кенігсман.

Як зазначав УНН, NASA не проводить незалежне розслідування інциденту під час випробувань Crew Dragon.

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