SpaceX підтвердила, що капсула Crew Dragon була знищена при невдалих випробуваннях

КИЇВ. 2 травня. УНН. Капсула корабля Crew Dragon американської компанії SpaceX була знищена при невдалих випробуваннях його двигунів 20 квітня. Про це заявив на брифінгу в Космічному центрі імені Джона Кеннеді в штаті Флорида один із віце-президентів SpaceX Ханс Кенігсман, передає УНН з посиланням на трансляцію NASA.