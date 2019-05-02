NASA не проводить незалежне розслідування інциденту під час випробувань Crew Dragon
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Співробітники Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) не проводять власне розслідування в зв’язку з невдачею при випробуваннях двигунів корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Про це заявив в середу директор NASA Джим Брайденстайн на слуханнях в одному з підкомітетів комітету Сенату Конгресу з асигнувань, інформує УНН.
Інцидент, про який йде мова, мав місце 20 квітня під час проведення в штаті Флорида вогневих випробувань двигунів Crew Dragon. У SpaceX тоді уточнили, що “початкові тести були успішними, проте останній привів до аномальної ситуації”. Інтернет-портал Space.com стверджував, що в зв’язку з тим, що сталося корабель став непридатним для подальшого застосування.
Один із сенаторів запитав Брайденстайна на слуханнях, чи проводить NASA незалежне розслідування інциденту. Законодавець підкреслив, що це може бути передбачено існуючими в відомстві правилами. Директор NASA відповів: “В даний час NASA проводить його, ми проводимо його разом з нашим партнером SpaceX”.
Глава космічного відомства висловив впевненість в тому, що його підлеглі отримають “дуже точну інформацію” про те, що сталося. “Це не суворо незалежне розслідування”, — визнав Брайденстайн. Він також висловив упевненість в тому, що SpaceX і NASA необхідно буде прийти до єдиної думки про причини невдачі на випробуваннях до того, як на кораблі Crew Dragon будуть відправлені в космос астронавти.
Як повідомляв УНН, у NASA підтвердили “аномалію” під час випробувань корабля Crew Dragon у Флориді.