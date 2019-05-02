NASA не проводит независимое расследование инцидента во время испытаний Crew Dragon

Инцидент, о котором идет речь, имел место 20 апреля при проведении в штате Флорида огневых испытаний двигателей Crew Dragon. В SpaceX тогда уточнили, что “первоначальные тесты были успешными, однако последний привел к аномальной ситуации”. Интернет-портал Space.com утверждал, что в связи с произошедшим корабль стал непригодным для дальнейшего применения.

Один из сенаторов спросил Брайденстайна на слушаниях, проводит ли NASA независимое расследование инцидента. Законодатель подчеркнул, что это предписано существующими в ведомстве правилами. Директор NASA ответил: “В настоящее время NASA проводит разбирательство, мы проводим его совместно с нашим партнером SpaceX”.

Глава космического ведомства выразил уверенность в том, что его подчиненные получат “очень точную информацию” о произошедшем. “Это не строго независимое расследование”, — признал Брайденстайн. Он также выразил уверенность в том, что SpaceX и NASA необходимо будет прийти к единому мнению о причинах неудачи на испытаниях до того, как на корабле Crew Dragon будут отправлены в космос астронавты.

Как сообщал УНН, в NASA подтвердили “аномалию” во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде.