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NASA не проводит независимое расследование инцидента во время испытаний Crew Dragon

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не проводят собственное расследование в связи с неудачей при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил в среду директор NASA Джим Брайденстайн на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса по ассигнованиям, информирует УНН.

Инцидент, о котором идет речь, имел место 20 апреля при проведении в штате Флорида огневых испытаний двигателей Crew Dragon. В SpaceX тогда уточнили, что “первоначальные тесты были успешными, однако последний привел к аномальной ситуации”. Интернет-портал Space.com утверждал, что в связи с произошедшим корабль стал непригодным для дальнейшего применения.

Один из сенаторов спросил Брайденстайна на слушаниях, проводит ли NASA независимое расследование инцидента. Законодатель подчеркнул, что это предписано существующими в ведомстве правилами. Директор NASA ответил: “В настоящее время NASA проводит разбирательство, мы проводим его совместно с нашим партнером SpaceX”.

Глава космического ведомства выразил уверенность в том, что его подчиненные получат “очень точную информацию” о произошедшем. “Это не строго независимое расследование”, — признал Брайденстайн. Он также выразил уверенность в том, что SpaceX и NASA необходимо будет прийти к единому мнению о причинах неудачи на испытаниях до того, как на корабле Crew Dragon будут отправлены в космос астронавты.

Как сообщал УНН, в NASA подтвердили “аномалию” во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде.

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