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SpaceX подтвердила, что капсула Crew Dragon была уничтожена при неудачных испытаниях

SpaceX подтвердила, что капсула Crew Dragon была уничтожена при неудачных испытаниях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Капсула корабля Crew Dragon американской компании SpaceX была уничтожена при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля. Об этом заявил на брифинге в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида один из вице-президентов SpaceX Ханс Кенигсман, передает УНН со ссылкой на трансляцию NASA.

Как он отметил, сотрудники компании проводили огневые испытания двигателей SuperDraco, которые установлены на Crew Dragon. “Имела место нештатная ситуация и капсула была уничтожена, — сказал Кенигсман. — Никто не пострадал, SpaceX приняла все необходимые меры безопасности перед испытаниями, как мы всегда и делаем”.

По словам вице-президента компании, сейчас “слишком рано, чтобы называть причину произошедшего”. По его словам, нештатная ситуация, согласно предварительным данным, имела место при активации SuperDraco. Как он отметил, пока “нет причин полагать”, что двигатели неисправны. “Мы рассматриваем все возможные проблемы, расследование продолжается”, — констатировал Кенигсман.

Как отмечал УНН, NASA не проводит независимое расследование инцидента во время испытаний Crew Dragon.

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