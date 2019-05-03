Blue Origin владельца Amazon успешно испытала свою суборбитальную ракету

Для New Shepard этот испытательный полет стал 11-м. Он был беспилотным. В будущем Blue Origin готовится осуществлять с помощью этой ракеты коммерческие запуски с космическими туристами. Когда именно это произойдет и сколько еще тестовых полетов потребуется, неизвестно, отмечает Forbes, подчеркивая однако, что конкуренты компании Безоса — SpaceX и Boeing — надеются начать пилотируемые запуски на орбиту в этом году. О том, что людей с помощью New Shepard запустят в космос уже к концу этого года, также во время прямой трансляции запуска заявила директор по астрономическим и орбитальным продажам Blue Origin Ариан Корнелл, уточняет журнал.

New Shepard, поясняет The Verge, — ракета многоразового использования, которая способна подниматься на высоту 100 км над Землей. На этой высоте любой пассажир на борту капсулы мог бы испытать невесомость.

Чтобы достичь этой высоты, ракета взлетает со стартового комплекса Blue Origin в Западном Техасе. Вместе с собой она поднимает капсулу. Как только ракета достигает нужной высоты, капсула отделяется от ракеты, затем обе они несколько минут парят высоко над Землей, после чего возвращаются. Капсулу опускают парашюты, ракета в свою очередь вновь включает двигатель и приземляется прямо на посадочную площадку. В целом такой полет должен будет занимать 11 минут.

Билеты на такие полеты Blue Origin, замечает Forbes, продавать еще не начала. Однако летом прошлого года Reuters стало известно, что стоимость такого путешествия на корабле компании Безоса будет начинаться от 200 тысяч долларов.

Напоминаем, SpaceX подтвердила, что капсула Crew Dragon была уничтожена при неудачных испытаниях.