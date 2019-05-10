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7 марта, 15:45 • 107549 просмотра

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7 марта, 06:35 • 113859 просмотра

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Владелец Amazon представил прототип аппарата для высадки на Луну

Владелец Amazon представил прототип аппарата для высадки на Луну

Киев  •  УНН

 • 12474 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос провел в Вашингтоне презентацию прототипа космического аппарата для высадки на поверхность Луны. Об этом сообщил в четверг телеканал ABC, передает УНН.

"Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться", - заявил Безос на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. Он продемонстрировал на сцене макет в натуральную величину аппарата для высадки на естественный спутник Земли. Посадочный модуль получил название Blue Moon.

Разработка аппарата, как подчеркнул Безос, "велась в течение трех лет". По его словам, Blue Moon сможет осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т, при этом на его крыше можно будет разместить луноход. Глава Amazon также заявил о том, что специально для посадочного модуля разработан двигатель, который получил название BE-7. Первый пробный запуск силовой установки будет проведен летом.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что "политикой нынешней администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет". В свою очередь, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн отметил, что Соединенные Штаты установят свое постоянное присутствие на Луне. При этом, по его словам, "это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. "Это означает, что там будут наши работы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на длительное время, чтобы заниматься наукой", - пояснил глава американского космического ведомства.

Ранее Blue Origin владельца Amazon успешно испытала свою суборбитальную ракету.

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