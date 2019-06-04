NASA опубликовало лучшие "лунные" фото

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 23768 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 45505 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 112667 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108598 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136025 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143910 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129930 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130043 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131248 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153339 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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6 марта, 10:14 • 124260 просмотра
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NASA опубликовало лучшие "лунные" фото

NASA опубликовало лучшие "лунные" фото

Киев  •  УНН

 • 43277 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Национальне управление по аэронавтике и исследованию космического пространства готовится к большому празднику - 50-му Дню рождения программы "Аполлон" и публикует лучшему фото из миссий на Луну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

"Мы находимся на расстоянии 46 дней от нашего Apollo50-летия, когда люди впервые в истории ходили по другому миру! Поскольку мы продолжаем планировать отправить на Луну первую женщину и следующего человека через пять лет, посмотрите назад на наши миссии на Луне", - сообщили в NASA.

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Как сообщал УНН, объявлено официальное название программы NASA по полету астронавтов на Луну.

Напомним, 2 июля NASA проведет испытания спасательной системы корабля Orion.

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