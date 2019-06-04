NASA опубликовало лучшие "лунные" фото

КИЕВ. 4 мая. УНН. Национальне управление по аэронавтике и исследованию космического пространства готовится к большому празднику - 50-му Дню рождения программы "Аполлон" и публикует лучшему фото из миссий на Луну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.