NASA опубликовало лучшие "лунные" фото
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Национальне управление по аэронавтике и исследованию космического пространства готовится к большому празднику - 50-му Дню рождения программы "Аполлон" и публикует лучшему фото из миссий на Луну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.
"Мы находимся на расстоянии 46 дней от нашего Apollo50-летия, когда люди впервые в истории ходили по другому миру! Поскольку мы продолжаем планировать отправить на Луну первую женщину и следующего человека через пять лет, посмотрите назад на наши миссии на Луне", - сообщили в NASA.
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Как сообщал УНН, объявлено официальное название программы NASA по полету астронавтов на Луну.
Напомним, 2 июля NASA проведет испытания спасательной системы корабля Orion.
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