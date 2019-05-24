2 липня NASA проведе випробування рятувальної системи корабля Orion

В ході випробування тривалістю три хвилини ракета-носій з космічним кораблем Orion стартує з пускового комплексу номер 46 на базі ВПС США на мисі Канаверал. Коли ракета-носій підніметься на висоту 10 км і розвине швидкість близько 1600 км/год, буде задіяна система порятунку, і потужний двигун відведе корабель в сторону від ракети-носія. Результати випробування будуть використані при складанні комп’ютерних моделей для оцінки ефективності дії системи порятунку при пілотованих польотах.

Корабель Orion буде виводити на орбіту ракету-носій Space Launch System, яка розробляється в США. Планується, що перший політ без екіпажу корабель здійснить в 2020 році: облетить Місяць і повернеться на Землю. Пілотований політ може відбутися в 2022 році.

Нагадуємо, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вибрало компанії, які братимуть участь в розробці і створенні навколомісячної станції Gateway, необхідної для забезпечення стратегічної присутності США в космосі.