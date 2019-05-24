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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 110365 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144481 просмотра

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2 июля NASA проведет испытания спасательной системы корабля Orion

2 июля NASA проведет испытания спасательной системы корабля Orion

Киев  •  УНН

 • 7590 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запланировало на 2 июля испытания системы спасения нового космического корабля Orion, пишет УНН со ссылкой на официальный ресурс NASA.

В ходе испытания продолжительностью три минуты ракета-носитель с космическим кораблем Orion стартует с пускового комплекса номер 46 на базе ВВС США на мысе Канаверал. Когда ракета-носитель поднимется на высоту 10 км и разовьет скорость около 1600 км/ч, будет задействована система спасения, и мощный двигатель отведет корабль в сторону от ракеты-носителя. Результаты испытания будут использованы при составлении компьютерных моделей для оценки эффективности действия системы спасения при пилотируемых полетах.

Корабль Orion будет выводить на орбиту разрабатываемая в США ракета-носитель Space Launch System. Планируется, что первый полет без экипажа корабль совершит в 2020 году: облетит Луну и вернется на Землю. Пилотируемый полет может состояться в 2022 году.

Напоминаем, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало компании, которые будут участвовать в разработке и создании окололунной станции Gateway, необходимой для обеспечения стратегического присутствия США в космосе.

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