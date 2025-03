Станція Gateway необхідна для стратегічної присутності США в космосі - глава NASA

За його словами, компанія Maxar Technologies, що займається виготовленням супутників, в рамках програми досліджень Місяця Artemis створить енергетичний модуль і рухову систему для Gateway, що дозволить здійснювати маневри і таким чином забезпечити доступ до різних районів Місяця. Двигун буде використовувати електроенергію, отриману від сонячних батарей. Директор NASA уточнив, що енергетичний модуль і руховий відсік можуть бути запущені в кінці 2022 року і стануть першими елементами станції Gateway.

“Gateway — це невелика станція з командним модулем багаторазового використання, яка буде знаходитися на навколомісячній орбіті протягом 15 років”, — зазначив він, підкресливши, що ця станція “необхідна для забезпечення стратегічної присутності — використання роботів, посадкових ступенів і, звичайно, астронавтів”. За його словами, мета полягає в тому, щоб повернути американських астронавтів на поверхню Місяця до 2024 року.

“Ми вирушаємо на Місяць у співпраці з приватними компаніями і з нашими міжнародними партнерами”, — заявив директор NASA, нагадавши при цьому, що “у США з Росією з 1975 року існують робочі відносини в галузі космічних досліджень”. “За минулі роки в цих відносинах виникали перерви, однак у нас була стиковка кораблів Apollo і „Союз“, була програма Space Shuttle, здійснюється програма експлуатації Міжнародної космічної станції, і все це — виключно важливий канал для підтримки зв’язків, — заявив він. — незалежно від геополітичної ситуації ми здатні продовжувати спільно дії в космосі, і це виключно важливий аспект як для всіх, пов’язаних з космосом, — як в нашій країні, так і в Росії”.

LIVE: I’m excited to announce the U.S. commercial company that will develop & launch the first element of the Gateway as we plan to send @NASA_Astronauts to the Moon in 2024. Tune in: https://t.co/wvcjkFSNDW

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 23 травня 2019 р.