У Києві та області працюють сили ППО 4 липня 2025

У Києві та Київській області працюють сили ППО на тлі загрози атаки дронів, передає УНН.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги - повідомили у Київській МВА.

У МВА закликали дотримуватись заходів безпеки.

Додамо

Крім того, зафіксовано рух ворожих БпЛА в Київській області.

У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги - повідомили в Київській ОВА.

Китайські компоненти у безпілотниках, які атакували Київ: у СБУ розповіли деталі