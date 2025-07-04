У Києві та області працюють сили ППО 4 липня 2025
Київ • УНН
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом та Київською областю. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
У Києві та Київській області працюють сили ППО на тлі загрози атаки дронів, передає УНН.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги
У МВА закликали дотримуватись заходів безпеки.
Додамо
Крім того, зафіксовано рух ворожих БпЛА в Київській області.
У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
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