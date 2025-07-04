В Киеве и области работают силы ПВО 4 июля 2025

В Киеве и Киевской области работают силы ПВО на фоне угрозы атаки дронов, передает УНН.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги - сообщили в Киевской ГВА.

В ГВА призвали соблюдать меры безопасности.

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Кроме того, зафиксировано движение вражеских БпЛА в Киевской области.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги - сообщили в Киевской ОВА.

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