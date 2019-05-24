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Станция Gateway необходима для стратегического присутствия США в космосе - глава NASA

Станция Gateway необходима для стратегического присутствия США в космосе - глава NASA

Киев  •  УНН

 • 8314 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало компании, которые будут участвовать в разработке и создании окололунной станции Gateway, необходимой для обеспечения стратегического присутствия США в космосе. Об этом заявил в четверг директор NASA Джим Брайденстайн, выступая во Флоридском институте технологии, передает УНН.

По его словам, компания Maxar Technologies, занимающаяся изготовлением спутников, в рамках программы исследований Луны Artemis создаст энергетический модуль и двигательную систему для Gateway, что позволит осуществлять маневры и таким образом обеспечить доступ к различным районам Луны. Двигатель будет использовать электроэнергию, полученную от солнечных батарей. Директор NASA уточнил, что энергетический модуль и двигательный отсек могут быть запущены в конце 2022 года и станут первыми элементами станции Gateway.

“Gateway — это небольшая станция с командным модулем многоразового использования, которая будет находиться на окололунной орбите на протяжении 15 лет”, — отметил он, подчеркнув, что эта станция “необходима для обеспечения стратегического присутствия — использования роботов, посадочных ступеней и, конечно, астронавтов”. По его словам, цель состоит в том, чтобы вернуть американских астронавтов на поверхность Луны к 2024 году.

“Мы отправляемся на Луну в сотрудничестве с частными компаниями и с нашими международными партерами”, — заявил директор NASA, напомнив при этом, что “у США с Россией с 1975 года существуют рабочие отношения в области космических исследований”. “За прошедшие годы в этих отношениях возникали перерывы, однако у нас была стыковка кораблей Apollo и „Союз“, была программа Space Shuttle, осуществляется программа эксплуатации Международной космической станции, и все это — исключительно важный канал для поддержания связей, — заявил он. — Вне зависимости от геополитической ситуации мы способны продолжать совместно действия в космосе, и это исключительно важный аспект как для всех, связанных с космосом, — как в нашей стране, так и в России”.

LIVE: I’m excited to announce the US commercial company that will develop & launch the first element of the Gateway as we plan to send @NASA_Astronauts to the Moon in 2024. Tune in: https://t.co/wvcjkFSNDW

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 23 мая 2019

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