253,5 млн доларів надасть NASA трьом фірмам для доставки наукового обладнання на Місяць

КИЇВ. 1 червня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) обрало три компанії, яким належить доставити наукову і технологічну апаратуру на Місяць перед запланованою на 2024 рік висадкою американських астронавтів на природний супутник Землі. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в п’ятницю на сайті NASA, передає УНН.