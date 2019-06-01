253,5 млн доларів надасть NASA трьом фірмам для доставки наукового обладнання на Місяць

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) обрало три компанії, яким належить доставити наукову і технологічну апаратуру на Місяць перед запланованою на 2024 рік висадкою американських астронавтів на природний супутник Землі. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в п’ятницю на сайті NASA, передає УНН.

Згідно з повідомленням, космічне відомство США виділить компанії Astrobotic з міста Піттсбург (штат Пенсільванія) 79,5 млн на виконання 14 рейсів до кратера Озеро Смерті, розташованому в північно-східній частині видимої сторони Місяця. Цю задачу планується завершити до липня 2021 року. Компанії Intuitive Machines з Х’юстона (штат Техас) отримає 77 млн ​​на доставку п’яти вантажів до місячного моря Океан Бур до липня 2021 року. Orbit Beyond з Едісона (штат Нью-Джерсі) отримає 97 млн ​​на доставку чотирьох вантажів до Моря Дощів в північно-західній частині природного супутника Землі до вересня 2020 року.

“Ці модулі, що спускаються, стануть тільки початком захоплюючого комерційного партнерства, яке наблизить нас до вирішення безлічі наукових загадок на Місяці, в нашій Сонячній системі і за її межами”, — зазначив помічник начальника управління наукових досліджень NASA Томас Зарбукен. “Наші знання не тільки змінять наші уявлення про Всесвіт, а й закладуть основу для наших пілотованих експедицій на Місяць, а потім на Марс”, — додав він.

Як стало відомо раніше, cтворення енергетичного модуля і електродинамічного двигуна для навколомісячної станції Gateway стане першим кроком в реалізації американської програми досліджень Місяця, що отримала назву Artemis (“Артеміда”).

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