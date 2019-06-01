253,5 млн долларов предоставит NASA трем фирмам для доставки научного оборудования на Луну

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало три компании, которым предстоит доставить научную и технологическую аппаратуру на Луну перед запланированной на 2024 год высадкой американских астронавтов на естественный спутник Земли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте NASA, передает УНН.

Согласно сообщению, космическое ведомство США выделит компании Astrobotic из города Питтсбург (штат Пенсильвания) 79,5 млн долларов на выполнение 14 рейсов к кратеру Озеро Смерти, расположенному в северо-восточной части видимой стороны Луны. Эту задачу планируется завершить к июлю 2021 года. Компании Intuitive Machines из Хьюстона (штат Техас) получит 77 млн на доставку пяти грузов к лунному морю Океан Бурь к июлю 2021 года. Orbit Beyond из Эдисона (штат Нью-Джерси) получит 97 млн на доставку четырех грузов к Морю Дождей в северо-западной части естественного спутника Земли к сентябрю 2020 года.

“Эти спускаемые модули станут только началом увлекательного коммерческого партнерства, которое приблизит нас к разрешению множества научных загадок на Луне, в нашей Солнечной системе и за ее пределами”, — отметил помощник начальника управления научных исследований NASA Томас Зарбукен. “Наши познания не только изменят наши представления о Вселенной, но и заложат основу для наших пилотируемых экспедиций на Луну, а потом на Марс”, — добавил он.

Как стало известно ранее, Создание энергетического модуля и электродинамического двигателя окололунной станции Gateway станет первым шагом в реализации американской программы исследований Луны, получившая название Artemis (“Артемида”).

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