253,5 млн долларов предоставит NASA трем фирмам для доставки научного оборудования на Луну

Согласно сообщению, космическое ведомство США выделит компании Astrobotic из города Питтсбург (штат Пенсильвания) 79,5 млн долларов на выполнение 14 рейсов к кратеру Озеро Смерти, расположенному в северо-восточной части видимой стороны Луны. Эту задачу планируется завершить к июлю 2021 года. Компании Intuitive Machines из Хьюстона (штат Техас) получит 77 млн на доставку пяти грузов к лунному морю Океан Бурь к июлю 2021 года. Orbit Beyond из Эдисона (штат Нью-Джерси) получит 97 млн на доставку четырех грузов к Морю Дождей в северо-западной части естественного спутника Земли к сентябрю 2020 года.

“Эти спускаемые модули станут только началом увлекательного коммерческого партнерства, которое приблизит нас к разрешению множества научных загадок на Луне, в нашей Солнечной системе и за ее пределами”, — отметил помощник начальника управления научных исследований NASA Томас Зарбукен. “Наши познания не только изменят наши представления о Вселенной, но и заложат основу для наших пилотируемых экспедиций на Луну, а потом на Марс”, — добавил он.

Как стало известно ранее, Создание энергетического модуля и электродинамического двигателя окололунной станции Gateway станет первым шагом в реализации американской программы исследований Луны, получившая название Artemis (“Артемида”).