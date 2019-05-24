NASA: США зробили перший крок в реалізації місячної програми "Артеміда"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Створення енергетичного модуля і електродинамічного двигуна для навколомісячної станції Gateway стане першим кроком в реалізації американської програми досліджень Місяця, що отримала назву Artemis (“Артеміда”). Про це повідомив у четвер на прес-конференції у Вашингтоні заступник глави Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Вільям Герстенмайер, зазначає УНН з посиланням на сайт організації.

“Ми фактично приступили до реалізації директиви з космічної політики, виданої президентом Дональдом Трампом, — зазначив він. — Ми зробили перший крок в реалізації програми Artemis з досліджень Місяця. Створення енергетичного модуля і електродинамічного двигуна, що живиться від сонячних батарей, дозволить нам розпочати будівництво навколомісячної станції Gateway, яка з часом дасть можливість доступу до будь-якої точки на поверхні Місяця”.

Як зазначалося на прес-конференції, маса першого модуля складе близько 5 тисяч кг, а потужність електродинамічного двигуна, що живиться від сонячних батарей — близько 50 кВт. За рахунок цієї рухової установки Gateway, термін експлуатації якого визначено в 15 років, зможе здійснювати корекцію орбіти. На першому модулі, як очікується, буде встановлений також дистанційний маніпулятор і стикувальний вузол. Розміри модуля для Gateway дозволяють використовувати для його доставки на орбіту — імовірно в кінці 2022 року — різні типи ракет-носіїв.

In one of the first steps of our #Moon2024 plans, we announced the selection of @Maxar Technologies to develop and launch the first element of our lunar Gateway, which will be the staging point to send @NASA_Astronauts to the Moon’s surface. Find out more: https://t.co/sFVWYbGTN1 pic.twitter.com/Y1MooHP5Q6

— NASA (@NASA) 23 травня 2019 р.

Варто додати, що глава Роскосмосу описав план з освоєння Місяця.

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