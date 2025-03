NASA: США сделали первый шаг в реализации лунной программы "Артемида"

“Мы фактически приступили к реализации директивы по космической политике, изданной президентом Дональдом Трампом, — отметил он. — Мы сделали первый шаг в реализации программы Artemis по исследованиям Луны. Создание энергетического модуля и электродинамического двигателя, питающегося от солнечных батарей, позволит нам начать строительство окололунной станции Gateway, которая со временем даст возможность доступа к любой точке на поверхности Луны”.

Как отмечалось на пресс-конференции, масса первого модуля составит около 5 тысяч кг, а мощность электродинамического двигателя, питающегося от солнечных батарей — около 50 кВт. За счет этой двигательной установки Gateway, срок эксплуатации которого определен в 15 лет, сможет осуществлять коррекцию орбиты. На первом модуле, как ожидается, будет установлен также дистанционный манипулятор и стыковочный узел. Размеры модуля для Gateway позволяют использовать для его доставки на орбиту — предположительно в конце 2022 года — различные типы ракет-носителей.

In one of the first steps of our # Moon2024 plans, we announced the selection of @Maxar Technologies to develop and launch the first element of our lunar Gateway, which will be the staging point to send @NASA_Astronauts to the Moon’s surface. Find out more: https://t.co/sFVWYbGTN1 pic.twitter.com/Y1MooHP5Q6

— NASA (@NASA) 23 мая 2019

Стоит добавить, что глава Роскосмоса описал план по освоению Луны.