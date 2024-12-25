Бронирование аграриев: обновили критерии и обнародовали алгоритм для определения критически важных агропредприятий
Киев • УНН
Министерство аграрной политики утвердило новые критерии для определения предприятий, важных для экономики в особый период. Для получения статуса требуется соответствие двум критериям и представление налоговой отчетности.
Минагрополитики обновило критерии по определению предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период, о чем сообщило в среду, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, новые отраслевые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период, определены приказом Минагрополитики от 10 декабря 2024 года № 4282.
Определение предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период, как сообщается, осуществляется по ряду критериев:
- осуществляет обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности, или
- является экономически активным с объемом годового дохода не менее 20 млн грн, или
- сумма уплаченного налога с дохода физических лиц за предыдущий отчетный квартал составляет не менее 324 тыс. грн.
- основным видом деятельности предприятия (по состоянию на 18.05.2024) является один из КВЭД, указанных в указанном приказе;
- предприятие находится в сфере управления Минагрополитики или управления корпоративными правами государства в уставных капиталах, которых осуществляет Минагрополитики;
- 100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, образовавшееся путем преобразования государственного предприятия и проводит деятельность по передаче в субаренду земельных участков государственной собственности на земельных торгах.
"Основанием для принятия решения об определении предприятия, которое имеет важное значение в области сельского хозяйства национальной экономики в особый период, является соответствие двум критериям, указанным в пункте 1 этих критериев с обязательным представлением Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса за последний отчетный период, с подтверждением контролирующего органа о принятии этого Налогового расчета", - говорится в сообщении.
Также Минагрополитики обнародовало алгоритм получения статуса критически важного предприятия для субъектов хозяйствованиям агропромышленного комплекса.
Как сообщается на обнародованной инфографике, в результате возможно бронирование военнообязанных работников критически важного предприятия через портал "Дія".
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