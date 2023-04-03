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NASA назвало команду з чотирьох астронавтів для першої пілотованої місії навколо Місяця

NASA назвало команду з чотирьох астронавтів для першої пілотованої місії навколо Місяця

Київ • УНН

 • 1024205 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. NASA в понеділок представило першу жінку і першого афроамериканця, коли-небудь призначених як астронавти для місії на Місяць. Вони є частиною команди з чотирьох осіб, обраної для польоту, що стане першою пілотованою подорожжю навколо Місяця за більш ніж 50 років, передає УНН.

Деталі

Крістіна Кох, інженер, яка вже є рекордсменом за найтривалішим безперервним космічним польотом жінки і брала участь у перших трьох повністю жіночих виходах NASA у відкритий космос, була призначена фахівцем місії Artemis II, яка очікується вже наступного року.

До неї приєднається Віктор Гловер, льотчик ВМС США та ветеран чотирьох виходів у відкритий космос, якого NASA призначило пілотом Artemis II. Він стане першим чорношкірим астронавтом, якого колись відправлять на Місяць.

Завершують екіпаж із чотирьох осіб Джеремі Хансен, полковник Королівських ВПС Канади і перший канадець, колись обраний для польоту на Місяць як спеціаліст місії, і Рід Вайзман, ще один колишній льотчик-винищувач ВМС США, назначений командиром місії.

Три астронавти NASA, обрані для місії Artemis II, є ветеранами попередніх експедицій на борту Міжнародної космічної станції. Хансен – новачок у космонавтиці.

"Екіпаж Artemis II - це тисячі людей, які невпинно працюють над тим, щоб доставити нас до зірок", - сказав на сцені адміністратор NASA Білл Нельсон. "Це екіпаж людства".

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid

We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ

— NASA (@NASA) April 3, 2023

Контекст

Artemis II ознаменує собою дебютний політ з екіпажем спрямованого на повернення астронавтів на поверхню Місяця і, зрештою, на створення там надійного аванпоста як трамплін до майбутньому дослідженню Марса людьми.

Стартову місію Artemis I було успішно завершено у грудні 2022 року, завершивши перший запуск потужної мегаракети нового покоління NASA та її нещодавно побудованого космічного корабля «Оріон» у випробувальному польоті без екіпажу, який тривав 25 днів.

Мета 10-денної подорожі Артеміди II навколо Місяця і назад довжиною 2,3 мільйона кілометрів — продемонструвати, що всі апарати життєзабезпечення Оріона та інші системи працюватимуть так, як задумано, з астронавтами на борту у глибокому космосі.

Artemis II вирушить приблизно на 10 300 км за далекий бік Місяця, перш ніж повернутися, що стане найближчим проходом людей до природного супутника Землі з часів Аполлона-17.

Якщо Artemis II досягне успіху, NASA планує провести через кілька років першу місячну посадку астронавтів, одна з яких жінка, на Artemis III, а потім продовжити додаткові місії з екіпажем приблизно раз на рік.

Порівняно з програмою «Аполлон», що народилася під час радянсько-американських космічних перегонів часів Холодної війни, Artemis має ширшу базу, залучаючи комерційних партнерів, таких як SpaceX Ілона Маска, та урядові космічні агенції Канади, Європи та Японії.

The @NASA Artemis II crewed mission around the Moon will inspire the next generation of explorers, and show every child – in America, in Canada, and across the world – that if they can dream it, they can be it. pic.twitter.com/X8q3GLTBiQ

— President Biden (@POTUS) April 3, 2023

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