NASA назвало команду из четырех астронавтов для первой пилотируемой миссии вокруг Луны

Детали

Кристина Кох, инженер, которая уже является рекордсменом по самому длительному непрерывному космическому полету женщины и участвовала в первых трех полностью женских выходах NASA в открытый космос, была назначена специалистом миссии Artemis II, которая ожидается уже в следующем году.

К ней присоединится Виктор Гловер, летчик ВМС США и ветеран четырех выходов в открытый космос, которого NASA назначило пилотом Artemis II. Он станет первым чернокожим астронавтом, которого когда-нибудь отправляли на Луну.

Завершают экипаж из четырех человек Джереми Хансен, полковник Королевских ВВС Канады и первый канадец, когда-либо выбранный для полета на Луну в качестве специалиста миссии, и Рид Уайзман, еще один бывший летчик-истребитель ВМС США, назначенный командиром миссии.

Три астронавта NASA, выбранные для миссии Artemis II, являются ветеранами предыдущих экспедиций на борту Международной космической станции. Хансен - новичок в космонавтике.

"Экипаж Artemis II - это тысячи людей, которые неустанно работают над тем, чтобы доставить нас к звездам", - сказал на сцене администратор NASA Билл Нельсон. "Это экипаж человечества".

Контекст

Artemis II ознаменует собой дебютный полет с экипажем направленного на возвращение астронавтов на поверхность Луны и, в конце концов, на создание там надежного аванпоста как трамплин к будущему исследованию Марса людьми.

Стартовая миссия Artemis I была успешно завершена в декабре 2022 года, завершив первый запуск мощной мегаракеты нового поколения NASA и ее недавно построенного космического корабля «Орион» в испытательном полете без экипажа, который длился 25 дней.

Цель 10-дневного путешествия Артемиды II вокруг Луны и обратно длиной 2,3 миллиона километров — продемонстрировать, что все аппараты жизнеобеспечения Ориона и другие системы будут работать так, как задумано, с астронавтами на борту в глубоком космосе.

Artemis II отправится примерно на 10 300 км за дальнюю сторону Луны, прежде чем вернуться, что станет ближайшим проходом людей к естественному спутнику Земли со времен Аполлона-17.

Если Artemis II достигнет успеха, NASA планирует провести через несколько лет первую лунную посадку астронавтов, одна из которых женщина, на Artemis III, а затем продолжить дополнительные миссии с экипажем примерно раз в год.

По сравнению с программой «Аполлон», родившейся во время советско-американской космической гонки времен Холодной войны, Artemis имеет более широкую базу, привлекая коммерческих партнеров, таких как SpaceX Илона Маска, и правительственные космические агентства Канады, Европы и Японии.

