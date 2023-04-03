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NASA назвало команду из четырех астронавтов для первой пилотируемой миссии вокруг Луны

NASA назвало команду из четырех астронавтов для первой пилотируемой миссии вокруг Луны

Киев • УНН

 • 1024204 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. NASA в понедельник представило первую женщину и первого афроамериканца, когда-либо назначенных в качестве астронавтов для миссии на Луну. Они являются частью команды из четырех человек, выбранной для полета, который станет первым пилотируемым путешествием вокруг Луны за более чем 50 лет, передает УНН.

Детали

Кристина Кох, инженер, которая уже является рекордсменом по самому длительному непрерывному космическому полету женщины и участвовала в первых трех полностью женских выходах NASA в открытый космос, была назначена специалистом миссии Artemis II, которая ожидается уже в следующем году.

К ней присоединится Виктор Гловер, летчик ВМС США и ветеран четырех выходов в открытый космос, которого NASA назначило пилотом Artemis II. Он станет первым чернокожим астронавтом, которого когда-нибудь отправляли на Луну.

Завершают экипаж из четырех человек Джереми Хансен, полковник Королевских ВВС Канады и первый канадец, когда-либо выбранный для полета на Луну в качестве специалиста миссии, и Рид Уайзман, еще один бывший летчик-истребитель ВМС США, назначенный командиром миссии.

Три астронавта NASA, выбранные для миссии Artemis II, являются ветеранами предыдущих экспедиций на борту Международной космической станции. Хансен - новичок в космонавтике.

"Экипаж Artemis II - это тысячи людей, которые неустанно работают над тем, чтобы доставить нас к звездам", - сказал на сцене администратор NASA Билл Нельсон. "Это экипаж человечества".

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid

We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ

— NASA (@NASA) April 3, 2023

Контекст

Artemis II ознаменует собой дебютный полет с экипажем направленного на возвращение астронавтов на поверхность Луны и, в конце концов, на создание там надежного аванпоста как трамплин к будущему исследованию Марса людьми.

Стартовая миссия Artemis I была успешно завершена в декабре 2022 года, завершив первый запуск мощной мегаракеты нового поколения NASA и ее недавно построенного космического корабля «Орион» в испытательном полете без экипажа, который длился 25 дней.

Цель 10-дневного путешествия Артемиды II вокруг Луны и обратно длиной 2,3 миллиона километров — продемонстрировать, что все аппараты жизнеобеспечения Ориона и другие системы будут работать так, как задумано, с астронавтами на борту в глубоком космосе.

Artemis II отправится примерно на 10 300 км за дальнюю сторону Луны, прежде чем вернуться, что станет ближайшим проходом людей к естественному спутнику Земли со времен Аполлона-17.

Если Artemis II достигнет успеха, NASA планирует провести через несколько лет первую лунную посадку астронавтов, одна из которых женщина, на Artemis III, а затем продолжить дополнительные миссии с экипажем примерно раз в год.

По сравнению с программой «Аполлон», родившейся во время советско-американской космической гонки времен Холодной войны, Artemis имеет более широкую базу, привлекая коммерческих партнеров, таких как SpaceX Илона Маска, и правительственные космические агентства Канады, Европы и Японии.

The @NASA Artemis II crewed mission around the Moon will inspire the next generation of explorers, and show every child – in America, in Canada, and across the world – that if they can dream it, they can be it. pic.twitter.com/X8q3GLTBiQ

— President Biden (@POTUS) April 3, 2023

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