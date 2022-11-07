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Нас кинули на забій: на Сватівському напрямку затримали нову порцію російських мобілізованих

Нас кинули на забій: на Сватівському напрямку затримали нову порцію російських мобілізованих

Київ • УНН

 • 400547 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram повідомив про взяття російських мобілізованих в український полон на Сватівському напрямку, передає УНН.

Деталі

Російські мобілізовані солдати, які потрапили в український полон розповіли, що їх командування відправляли відразу на передову, а самі тим часом втікали. За словами “мобілізованих”, їх залишили без їжі та води.

Цитата

"Командування кидає, нас кинули на забій. Ми три доби не їли, не пили. Свої ж обстріляли. Сиділи три доби, по нам шмаляли свої. Зв'язку ніякого... Кидають одразу на передок, і просто як м'ясо. Командування втекли найперші, почався обстріл, вони втекли найперші”, — розповідають полонені.

Нагадаємо

Від 24 лютого вже звільнено з російського полону 1138 українців. Останній обмін полоненими відбувся 3 листопада — Україна повернула 107 військових, 74 з них — захисники "Азовсталі".

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