Нас бросили на убой: на Сватовском направлении задержали новую порцию российских мобилизованных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram сообщил о взятии российских мобилизованных в украинский плен на Сватовском направлении, передает УНН.
Детали
Российские мобилизованные солдаты, попавшие в украинский плен, рассказали, что их командование отправляли сразу на передовую, а сами между тем бежали. По словам “мобилизованных”, их оставили без пищи и воды.
Цитата
"Командование бросает, нас бросили на убой. Мы трое суток не ели, не пили. Свои же обстреляли. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой... Кидают сразу на передок, и просто как мясо. Командование убежали самые первые, начался обстрел, они убежали самые первые”, — рассказывают пленные.
Напомним
С 24 февраля уже освобождено из русского плена 1138 украинцев. Последний обмен пленными состоялся 3 ноября — Украина вернула 107 военных, 74 из них — защитники "Азовстали".