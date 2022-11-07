Нас бросили на убой: на Сватовском направлении задержали новую порцию российских мобилизованных

Детали

Российские мобилизованные солдаты, попавшие в украинский плен, рассказали, что их командование отправляли сразу на передовую, а сами между тем бежали. По словам “мобилизованных”, их оставили без пищи и воды.

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"Командование бросает, нас бросили на убой. Мы трое суток не ели, не пили. Свои же обстреляли. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой... Кидают сразу на передок, и просто как мясо. Командование убежали самые первые, начался обстрел, они убежали самые первые”, — рассказывают пленные.

Напомним

С 24 февраля уже освобождено из русского плена 1138 украинцев. Последний обмен пленными состоялся 3 ноября — Украина вернула 107 военных, 74 из них — защитники "Азовстали".