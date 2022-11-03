Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вже звільнено 1138 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Від 24 лютого вже звільнено з російського полону 1138 українців. Про це повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Наступні обміни будуть. Зараз ми вже можемо говорити про сьогоднішню цифру в період повномасштабного вторгнення - це 1138 українців повернулось додому в рамках публічних обмінів і роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», - розповів Юсов.
Доповнення
Сьогодні відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі".