Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вже звільнено 1138 людей

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«Наступні обміни будуть. Зараз ми вже можемо говорити про сьогоднішню цифру в період повномасштабного вторгнення - це 1138 українців повернулось додому в рамках публічних обмінів і роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», - розповів Юсов.

Доповнення

Сьогодні відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі".