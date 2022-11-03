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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала полномасштабного вторжения из российского плена уже освобождены 1138 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. С 24 февраля уже освобождены из российского плена 1138 украинцев. Об этом сообщил представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Следующие обмены будут. Сейчас мы уже можем говорить о сегодняшней цифре в период полномасштабного вторжения - это 1138 украинцев вернулись домой в рамках публичных обменов и работы Координационного штаба по обращению с военнопленными», - рассказал Юсов.

Дополнение

Сегодня произошел очередной обмен пленных. Украина вернула 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали".

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