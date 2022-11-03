С начала полномасштабного вторжения из российского плена уже освобождены 1138 человек

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«Следующие обмены будут. Сейчас мы уже можем говорить о сегодняшней цифре в период полномасштабного вторжения - это 1138 украинцев вернулись домой в рамках публичных обменов и работы Координационного штаба по обращению с военнопленными», - рассказал Юсов.

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Сегодня произошел очередной обмен пленных. Украина вернула 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали".