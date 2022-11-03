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Україна повернула із полону 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі"

Україна повернула із полону 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі"

Київ • УНН

 • 222468 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі". Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

"Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє "азовців" 74 бійця захищали "Азовсталь", - написав Єрмак.

За його словами, деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

Додамо

Голова ОП додав, що вдалось повернути додому багатьох поранених у боях.

"Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії", - написав Єрмак.

Він додав, що чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні.

"Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них", - резюмував голова ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СБУ показали ексклюзивні кадри повернення українців з російського полону

Нагадаємо

29 жовтня Україна провела черговий обмін, повернувши з ворожого полону 52 людей, черед яких офіцери, медики, сержанти та солдати.

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину.

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