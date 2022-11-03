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Украина вернула из плена 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали"

Украина вернула из плена 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали"

Киев • УНН

 • 222463 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня произошел очередной обмен пленных. Украина вернула 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали". Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

"Удалось освободить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТрО, ГПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцы среди которых трое "азовцев" 74 бойца защищали "Азовсталь", - написал Ермак.

По его словам, некоторые добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город.

Добавим

Глава ОП добавил, что удалось вернуть домой многих раненых в боях.

"В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, с "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец ​​в результате взрыва в Еленовской колонии", - написал Ермак.

Он добавил, что многие из наших ребят получили ранения еще в марте.

"Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них", – резюмировал глава ОП.

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Напомним

29 октября Украина провела очередной обмен, вернув из вражеского плена 52 человека, из которых офицеры, медики, сержанты и солдаты.

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что за время с марта уже освобожден из российского плена 1031 человек.

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