В СБУ показали ексклюзивні кадри повернення українців з російського полону

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“Головна мета – повернути додому всіх українців, бо життя кожного – найвища цінність.

Цього разу вдалося витягти 12 бійців НГУ, включно з двома “Азовцями”, 18 з ВМС, вісім з ДПСУ, дев'ять з ТрО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Учора, 29 жовтня, Україна провела черговий обмін, повернувши з ворожого полону 52 людей, черед яких офіцери, медики, сержанти та солдати.

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину.