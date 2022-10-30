В СБУ показали ексклюзивні кадри повернення українців з російського полону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри повернення українців з російського полону, передає УНН.
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“Головна мета – повернути додому всіх українців, бо життя кожного – найвища цінність.
Цього разу вдалося витягти 12 бійців НГУ, включно з двома “Азовцями”, 18 з ВМС, вісім з ДПСУ, дев'ять з ТрО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Учора, 29 жовтня, Україна провела черговий обмін, повернувши з ворожого полону 52 людей, черед яких офіцери, медики, сержанти та солдати.
Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину.