Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 25700 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 64307 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 82824 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 98674 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 113344 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254323 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112680 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85670 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99637 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 324509 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.4м/с
56%
745мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 19876 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 18651 перегляди
На Куп’янському напрямку росіяни зайняли певну територію, але вона не представляє стратегічного інтересу – ОСУВ "Дніпро"31 серпня, 08:35 • 6406 перегляди
У Німеччині "антивоєнний" марш переріс у озброєнне насильство 31 серпня, 08:49 • 6338 перегляди
Внаслідок вибуху біля берегів Одеси постраждало цивільне судно, втрат серед екіпажу нема - ВМС31 серпня, 09:05 • 4508 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo31 серпня, 10:07 • 14089 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 7130 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 60 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 101008 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 231138 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 232469 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 324509 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 272745 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кая Каллас
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Крим
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 109011 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 241640 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 264840 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 262034 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 241911 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times
Мі-8

Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про можливі відключення світла та складний зимовий період. Президент Зеленський раніше обговорював підготовку до опалювального сезону.

Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що українцям варто готуватися до можливих відключень світла та складного проходження зимового періоду. Про це пише УНН із посиланням на її допис у соцмережах.

Сьогодні останній день літа 2025. Готуйтесь до блекауту і важкої зими

- зазначила вона.

За її словами, завершення літа означає початок нового етапу викликів для країни в умовах війни та постійної загрози російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо

Ще 30 червня Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром енергетики, а також із керівником "Нафтогазу". За його словами, "сотні тисяч наших людей" щоденно роблять усе для того, щоб Україна "могла жити і щоб не було блекаутів".

Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго20.06.25, 11:27 • 75650 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Нафтогаз України
Володимир Зеленський
Україна