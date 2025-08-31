Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про можливі відключення світла та складний зимовий період. Президент Зеленський раніше обговорював підготовку до опалювального сезону.

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що українцям варто готуватися до можливих відключень світла та складного проходження зимового періоду. Про це пише УНН із посиланням на її допис у соцмережах. Сьогодні останній день літа 2025. Готуйтесь до блекауту і важкої зими - зазначила вона. За її словами, завершення літа означає початок нового етапу викликів для країни в умовах війни та постійної загрози російських атак по енергетичній інфраструктурі. Нагадаємо Ще 30 червня Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром енергетики, а також із керівником "Нафтогазу". За його словами, "сотні тисяч наших людей" щоденно роблять усе для того, щоб Україна "могла жити і щоб не було блекаутів". Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго