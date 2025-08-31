$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 25856 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 64631 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 82987 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 98824 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 113452 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254366 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 112719 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85677 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99643 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 324618 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о возможных отключениях света и сложном зимнем периоде. Президент Зеленский ранее обсуждал подготовку к отопительному сезону.

Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинцам стоит готовиться к возможным отключениям света и сложному прохождению зимнего периода. Об этом пишет УНН со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Сегодня последний день лета 2025. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме

- отметила она.

По ее словам, завершение лета означает начало нового этапа вызовов для страны в условиях войны и постоянной угрозы российских атак по энергетической инфраструктуре.

Напомним

Еще 30 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром энергетики, а также с руководителем "Нафтогаза". По его словам, "сотни тысяч наших людей" ежедневно делают все для того, чтобы Украина "могла жить и чтобы не было блэкаутов".

Вероника Марченко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Нафтогаз
Владимир Зеленский
Украина