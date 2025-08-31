Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
Киев • УНН
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о возможных отключениях света и сложном зимнем периоде. Президент Зеленский ранее обсуждал подготовку к отопительному сезону.
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинцам стоит готовиться к возможным отключениям света и сложному прохождению зимнего периода. Об этом пишет УНН со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.
Сегодня последний день лета 2025. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме
По ее словам, завершение лета означает начало нового этапа вызовов для страны в условиях войны и постоянной угрозы российских атак по энергетической инфраструктуре.
Напомним
Еще 30 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром энергетики, а также с руководителем "Нафтогаза". По его словам, "сотни тысяч наших людей" ежедневно делают все для того, чтобы Украина "могла жить и чтобы не было блэкаутов".
Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго20.06.25, 11:27 • 75651 просмотр