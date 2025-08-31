Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинцам стоит готовиться к возможным отключениям света и сложному прохождению зимнего периода. Об этом пишет УНН со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Сегодня последний день лета 2025. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме - отметила она.

По ее словам, завершение лета означает начало нового этапа вызовов для страны в условиях войны и постоянной угрозы российских атак по энергетической инфраструктуре.

Напомним

Еще 30 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром энергетики, а также с руководителем "Нафтогаза". По его словам, "сотни тысяч наших людей" ежедневно делают все для того, чтобы Украина "могла жить и чтобы не было блэкаутов".

Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго