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“Маємо забезпечити Україну всім необхідним”: Президент про наступний опалювальний сезон

Київ • УНН

 • 358 перегляди

За словами Зеленського, "сотні тисяч наших людей" щоденно роблять усе для того, щоб Україна "могла жити і щоб не було блекаутів".

“Маємо забезпечити Україну всім необхідним”: Президент про наступний опалювальний сезон

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром енергетики, а також із керівником "Нафтогазу". Йшлося, зокрема, про підготовку до нового опалювального сезону, передає УНН.

Деталі

Президент наголосив, що необхідно забезпечити Україну всім необхідним.

Генерація електрики, питання щодо газу. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. І це стосується не тільки, до речі, забезпечення ресурсу – самої енергії, але й роботи всіх наших енергетиків, багатьох працівників і працівниць галузі

- підкреслив Зеленський.

За його словами, "сотні тисяч наших людей" щоденно роблять усе для того, щоб Україна "могла жити і щоб не було блекаутів".

"Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни. Це колосальна робота для збереження стійкості всієї країни", - сказав глава держави.

Нагадаємо

Заяви про те, що нібито українці замерзнуть взимку - неправда, розповіли в Міненерго. Там зазначили, що Україна буде забезпечена газом в тому обсязі, який необхідний для проходження опалювального сезону.

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Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка
Нафтогаз України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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