“Маємо забезпечити Україну всім необхідним”: Президент про наступний опалювальний сезон

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром енергетики, а також із керівником "Нафтогазу". Йшлося, зокрема, про підготовку до нового опалювального сезону, передає УНН.

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Президент наголосив, що необхідно забезпечити Україну всім необхідним.

Генерація електрики, питання щодо газу. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. І це стосується не тільки, до речі, забезпечення ресурсу – самої енергії, але й роботи всіх наших енергетиків, багатьох працівників і працівниць галузі - підкреслив Зеленський.

За його словами, "сотні тисяч наших людей" щоденно роблять усе для того, щоб Україна "могла жити і щоб не було блекаутів".

"Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни. Це колосальна робота для збереження стійкості всієї країни", - сказав глава держави.

Нагадаємо

Заяви про те, що нібито українці замерзнуть взимку - неправда, розповіли в Міненерго. Там зазначили, що Україна буде забезпечена газом в тому обсязі, який необхідний для проходження опалювального сезону.

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