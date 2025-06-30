«Должны обеспечить Украину всем необходимым»: Президент о следующем отопительном сезоне
Киев • УНН
По словам Зеленского, «сотни тысяч наших людей» ежедневно делают всё для того, чтобы Украина «могла жить и чтобы не было блэкаутов».
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром энергетики, а также с руководителем "Нафтогаза". Речь шла, в частности, о подготовке к новому отопительному сезону, передает УНН.
Детали
Президент подчеркнул, что необходимо обеспечить Украину всем необходимым.
Генерация электричества, вопросы по газу. Мы должны обеспечить Украину всем необходимым. И это касается не только, кстати, обеспечения ресурса – самой энергии, но и работы всех наших энергетиков, многих работников и работниц отрасли
По его словам, "сотни тысяч наших людей" ежедневно делают всё для того, чтобы Украина "могла жить и чтобы не было блэкаутов".
"Мы прошли уже три зимы полномасштабной войны. Это колоссальная работа для сохранения устойчивости всей страны", - сказал глава государства.
Напомним
Заявления о том, что якобы украинцы замерзнут зимой - неправда, рассказали в Минэнерго. Там отметили, что Украина будет обеспечена газом в том объеме, который необходим для прохождения отопительного сезона.
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