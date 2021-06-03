Нардепи внесли зміни до процесу оскарження публічних закупівель

Деталі

Документом Стаття 18 Закону України “Про публічні закупівлі” приводиться у відповідність з положеннями Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель”, яким запроваджено інститути уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Крім того, до вказаної статті вносяться корективи, які стосуються удосконалення процесу подання та розгляду скарг. Зокрема, передбачається подання скарг у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм, що надалі дозволить спростити опрацювання скарг та формування аналітики щодо функціонування системи оскарження.

Крім того, законопроект передбачає, що у випадку оскарження тендерної документації суб’єкт оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів, що дозволить забезпечити рівність прав та обов’язків сторін у процесі оскарження та не допускати зловживання учасниками правом на оскарження.

Передбачається підвищення прозорості процесу оскарження, зокрема завдяки публічності запитів органу оскарження та відповідей на них. Разом з тим, у разі порушення суб'єктом оскарження, замовником строків та порядку надання інформації, передбачених цією частиною, така інформація може бути не врахована органом оскарження під час розгляду такої скарги.

Доповнення

За інформацією парламентарів від "Слуги народу", проект закону підсилює антимонопольний комітет і дозволяє йому сконцентруватись на своєму основному завданні – демонополізації та боротьбі з порушеннями конкуренційного законодавства.



За даними "Слуг", у 2020 році до АМКУ надійшло 12 тис. скарг на тендери в публічних закупівлях – це на 122% більше ніж у 2017 році. Дуже часто скарги, які отримує АМКУ, є так званим "тендерним троллінгом".