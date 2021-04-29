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Рада підтримала законопроект, яким пропонують зміни у процесі оскарження публічних закупівель

Рада підтримала законопроект, яким пропонують зміни у процесі оскарження публічних закупівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер підтримала у першому читанні проект закону № 5309 щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель. Рішення підтримав 241 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Проект закону 5309 – це проект закону, який підсилює антимонопольний комітет і дозволяє йому сконцентруватись на своєму основному завданні – це демонополізація та боротьба з порушеннями конкуренційного законодавства. В 2020 році до АМКУ надійшло 12 тис. скарг на тендери в публічних закупівлях – це на 122% більше ніж у 2017 році. Дуже часто скарги, які отримує АМКУ, є звичайним тендерним троллінгом”, - зазначила народна депутатка від “Слуги Народу” Роксолана Підласа, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Документом Стаття 18 Закону України “Про публічні закупівлі” приводиться у відповідність з положеннями Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель”, яким запроваджено інститути уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Крім того, до вказаної статті вносяться корективи, які стосуються удосконалення процесу подання та розгляду скарг. Зокрема, передбачається подання скарг у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм, що надалі дозволить спростити опрацювання скарг та формування аналітики щодо функціонування системи оскарження.

Крім того, законопроект передбачає, що у випадку оскарження тендерної документації суб’єкту оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів, що дозволить забезпечити рівність прав та обов’язків сторін у процесі оскарження та не допускати зловживання учасниками правом на оскарження.

Передбачається підвищення прозорості процесу оскарження, зокрема завдяки публічності запитів органу оскарження та відповідей на них. Разом з тим, у разі порушення суб'єктом оскарження, замовником строків та порядку надання інформації, передбачених цією частиною, така інформація може бути не врахована органом оскарження під час розгляду такої скарги.

Відповідно до прийнятого Закону на уповноважених з розгляду скарг поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції, та не поширюється дія Закону України “Про державну службу”. До суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, віднесено членів державних колегіальних органів, у тому числі уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, як до осіб, що уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (підпункт “і” пункту 1 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”).

Тому пропонуються зміни до приміток до Закону України “Про запобігання корупції” задля уточнень в частині доповнення таких осіб, як “уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель” до переліку осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Що було раніше

На пленарному засіданні у четвер Рада повернула комітету для підготовки до повторного першого читання проект закону № 3715 про внесення змін до розділу X “Прикінцеві і перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель.

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