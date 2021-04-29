Парламент повернув комітету законопроект, що виключає можливість здійснення закупівель без Prozorro
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада повернула комітету для підготовки до повторного першого читання проект закону № 3715 про внесення змін до розділу X “Прикінцеві і перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель. Відповідне рішення підтримало 286 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Метою законопроекту є, зокрема, виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель”, — йдеться в пояснювальній записці.
Деталі
Так, відповідним розділом закону встановлювалось, що дія закону “Про публічні закупівлі” не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).
Законопроектом пропонується відповідний пункт розділу виключити.
Що було раніше
Рада у березні ухвалила в цілому законопроект № 5064 про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.