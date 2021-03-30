"Пакунки малюка" закуповуватимуть через Prozorro: нардепи ухвалили законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 5064 про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. Відповідне рішення підтримало 307 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“Цей закон про наступне: перший раз „пакунок малюка“ буде закуповуватись через систему Prozorro. Кінцеву вартість пакунку малюка буде визначено саме на аукціоні — не від прожиткового мінімуму, а саме прозорий аукціон визначить кінцеву вартість. Чи впаде якість „пакунку малюка“? Ні, бо буде виписано в технічних умовах”, — сказав народний депутат від “Слуги народу” Андрій Мотовиловець, представляючи законопроект у Раді.
Деталі
Як зазначають автори, законопроектом передбачено, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника).
Також, з метою ефективної організації бюджетного фінансування вартість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” встановлюється у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених законом на 1 січня відповідного року. У попередньому формулюванні, вартість одноразової натуральної допомоги становила “не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі”.
Зазначимо також, що зі слів народної депутатки від “Слуги Народу” Роксолани Підласої, законопроект передбачає норму, за якою закупівлі “пакунків малюка” відбуватимуться через систему Prozorro. З її слів, це дозволить державі заощадити близько 100 млн грн.
Довідково
Кабінет міністрів України у липні минулого року погодив старт ініціативи, за якою замість “пакунку малюка” батькам виплачували одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень. Проект було розроблено за власної ініціативи міністерства соціальної політики України.
Однак суспільство ініціативу не підтримало. Зокрема, батьки підтримали ініціативу про повернення “пакунку малюка”.
Зрештою, Рада у вересні ухвалила законопроект про повернення “пакунку малюка”. У жовтні його підписав Президент.