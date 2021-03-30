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"Пакеты малыша" закупать через Prozorro: нардепы приняли законопроект

"Пакеты малыша" закупать через Prozorro: нардепы приняли законопроект

Киев  •  УНН

 • 15924 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5064 о внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи “пакет малыша”. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

“Этот закон о следующем: первый раз „пакет малыша“ будет закупаться через систему Prozorro. Конечная стоимость пакета малыша будет определена именно на аукционе — не от прожиточного минимума, а именно прозрачный аукцион определит конечную стоимость. Упадет качество „пакете малыша“? Нет, потому что будет прописано в технических условиях”, — сказал народный депутат от “Слуги народа” Андрей Мотовиловец, представляя законопроект в Раде.

Детали

Как отмечают авторы, законопроектом предусмотрено, что пособие по беременности и родам назначается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя).

Также, с целью эффективной организации бюджетного финансирования стоимость одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” устанавливается в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет, установленных законом на 1 января соответствующего года. В предыдущей формулировке, стоимость одноразовой натуральной помощи составила “не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи”.

Отметим также, что по словам народного депутата от “Слуги народа” Роксоланы Пидласой, законопроект предусматривает норму, согласно которой закупки “пакетов малыша” будут проходить через систему Prozorro. По ее словам, это позволит государству сэкономить около 100 млн грн.

Справка

Кабинет министров Украины в июле прошлого года согласовал старт инициативе, по которой вместо “пакете малыша” родителям выплачивали единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен. Проект был разработан по собственной инициативе министерства социальной политики Украины.

Однако общество инициативу не поддержало. В частности, родители поддержали инициативу о возвращении “пакете малыша”.

В конце концов, Рада в сентябре приняла законопроект о возвращении “пакете малыша”. В октябре его подписал Президент.

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