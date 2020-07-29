Рішення Кабміну: замість бебі-боксів гроші на товари у спецмагазинах

“Метою проекту постанови є започаткування в Україні пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ у 2020-2021 роках”, — сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

З її слів, цей проект розроблено за власної ініціативи міністерства соціальної політики України.

“Зазначеним проектом пропонується: перше — запровадити цільову грошову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги „пакунок малюка“ у розмірі 5 тис. грн, друге — забезпечити відкриття громадянам, у яких народилась дитина, у комерційному банку Приватбанк рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку.

Третє — встановити, що батьки дитини можуть звернутись за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації, виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль. Четверте — залучити до реалізації пілотного проекту на договірних засадах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціальною карткою. І п’яте — забезпечити цільове використання коштів грошової компенсації шляхом відслідковування закладами торгівлі, що братимуть участь у реалізації проекту, продаж за спеціальною соціальною карткою тільки визначених товарів”, — повідомила Лазебна.

Проект було прийнято з доопрацюванням у триденний термін.

Раніше у Мінсоцполітики розповіли, коли розв’яжуть проблему з бебі-боксами ("пакунками малюка").