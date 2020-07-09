"Пакунок малюка" хочуть компенсувати грошима: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Антимонопольний комітет України відмінив процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. Тож тепер передбачається запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги на дітей, які народились у 2020 році та не були забезпечені цією допомогою. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
Так, 3 березня 2020 року було ухвалено постанову Кабінету міністрів України № 172 “Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка”.
Пояснюється, що відповідно до цієї постанови у 2020 році закупка одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів державного бюджету проводиться централізованою закупівельною організацією — державна установа “Професійні закупівлі”.
Проте, 30 червня 2020 року за результатом розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України ухвалено рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.
“Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася у 2020 році, “пакунком малюка” розроблено проект урядового рішення, яким передбачається запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ на дітей, які народились у 2020 році, та не були забезпечені цією допомогою”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві запевнили, що питання забезпечення допомогою “пакунок малюка” новонароджених дітей в усіх регіонах України перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики.
Нагадаємо, що у Мінсоцполітики розповіли, коли розв’яжуть проблему з бебі-боксами ("пакунками малюка").