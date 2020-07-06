У Мінсоцполітики розповіли, коли розв'яжуть проблему з бебі-боксами

"Хочу сказати, що є проблема (із бебі-боксами - ред.) через державні закупівлі. Ми проводимо зараз якраз процедуру закупівлі, тому що попередні завершилися. Відповідно, процедура проходить. Після завершення процедури все це буде забезпечено. Я думаю, що десь місяць-два треба", - сказав Шамбір, запевнивши, що всі бокси будуть видані.

Нагадаємо, цього року "пакунок малюка" отримали понад 100 тис. дітей.