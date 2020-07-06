У Мінсоцполітики розповіли, коли розв'яжуть проблему з бебі-боксами

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністерство соціальної політики проводить процедуру державних закупівель і через 1-2 місяці забезпечить батьків бебі-боксами. Про це сказав радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Хочу сказати, що є проблема (із бебі-боксами - ред.) через державні закупівлі. Ми проводимо зараз якраз процедуру закупівлі, тому що попередні завершилися. Відповідно, процедура проходить. Після завершення процедури все це буде забезпечено. Я думаю, що десь місяць-два треба", - сказав Шамбір, запевнивши, що всі бокси будуть видані.

Нагадаємо, цього року "пакунок малюка" отримали понад 100 тис. дітей.

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