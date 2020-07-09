"Пакет малыша" хотят компенсировать деньгами: подробности

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Антимонопольный комитет Украины отменил процедуру закупки одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". И теперь предполагается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи на детей, которые родились в 2020 году и не были обеспечены этой помощью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Так, 3 марта 2020 года было принято постановление Кабинета министров Украины № 172 "Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощью "пакет малыша".

Объясняется, что в соответствии с этим постановлением в 2020 году закупка одноразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводится централизованной закупочной организацией - государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Однако, 30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

"Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году, "пакетом малыша" разработан проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малышаˮ на детей, которые родились в 2020 году и не были обеспечены этой помощью", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что вопрос обеспечения пособиями "пакет малыша" новорожденных детей во всех регионах Украины находится на постоянном контроле Минсоцполитики.

Напомним, что в Минсоцполитики рассказали, когда решат проблему с бэби-боксами ("пакетами малыша").

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