Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110228 просмотра

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4 марта, 12:57 • 130715 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101948 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102557 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104398 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102045 просмотра

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду одобрил старт пилотного проекта по монетизации единовременного пособия "пакет малыша", передает корреспондент УНН.

“Целью проекта постановления является проведение в Украине пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи „пакет малыша“ в 2020-2021 годах”, — сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, этот проект разработан по собственной инициативе министерства социальной политики Украины.

“Указанным проектом предлагается: первое — ввести целевую денежную компенсационную выплату вместо натуральной помощи „пакет малыша“ в размере 5 тыс. грн, второе — обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, в коммерческом банке Приватбанк счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карточку.

Третье — установить, что родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации, исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц. Четвертое — привлечь к реализации пилотного проекта на договорных началах заведения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карточкой. И пятое — обеспечить целевое использование средств денежной компенсации путем отслеживания заведений торговли, участвующих в реализации проекта, продажа по специальной социальной карточке только определенных товаров”, — сообщила Лазебная.

Проект был принят с доработкой в трехдневный срок.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, когда решат проблему с бэби-боксами (“пакетами малыша”).

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