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Рада поддержала законопроект, которым предлагают изменения в процессе обжалования публичных закупок

Рада поддержала законопроект, которым предлагают изменения в процессе обжалования публичных закупок

Киев  •  УНН

 • 20303 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг поддержала в первом чтении проект закона № 5309 о совершенствовании системы обжалования публичных закупок. Решение поддержал 241 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Проект закона 5309 — это проект закона, который усиливает антимонопольный комитет и позволяет ему сконцентрироваться на своем основном задании — это демонополизация и борьба с нарушениями конкурентного законодательства. В 2020 году в АМКУ поступило 12 тыс. жалоб на тендеры в публичных закупках — это на 122% больше, чем в 2017 году. Очень часто жалобы, которые получает АМКУ, являются обычным тендерным троллингом”, — отметила народный депутат от “Слуги народа” Роксолана Пидласа, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Документом Статья 18 Закона Украины “О публичных закупках” приводится в соответствие с положениями Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Антимонопольного комитета Украины в сфере публичных закупок”, которым введены институты уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и комиссий по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Кроме того, в указанной статье вносятся коррективы, которые касаются усовершенствования процесса подачи и рассмотрения жалоб. В частности, предполагается подачи жалоб в электронной форме путем заполнения унифицированных форм, что в дальнейшем позволит упростить обработку жалоб и формирования аналитики по функционированию системы обжалования.

Кроме того, законопроект предусматривает, что в случае обжалования тендерной документации субъекту обжалования обязаны предоставлять доказательства наличия нарушенных прав и охраняемых законом интересов, что позволит обеспечить равенство прав и обязанностей сторон в процессе обжалования и не допускать злоупотребления участниками правом на обжалование.

Предусматривается повышение прозрачности процесса обжалования, в частности благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них. Вместе с тем, в случае нарушения субъектом обжалования, заказчиком сроков и порядка предоставления информации, предусмотренных настоящей частью, такая информация может быть не учтена органом обжалования при рассмотрении такой жалобы.

Согласно принятому Закону на уполномоченных по рассмотрению жалоб распространяются требования и ограничения, установленные законодательством в сфере предотвращения коррупции, и не распространяется действие Закона Украины “О государственной службе”. К субъектам, на которых распространяется действие Закона Украины “О предупреждении коррупции”, отнесены члены государственных коллегиальных органов, в том числе уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок, как к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (подпункт “І” пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины “О предупреждении коррупции”).

Поэтому предлагаются изменения к примечаниям в Закон Украины “О предупреждении коррупции” для уточнений в части дополнения таких лиц, как “уполномоченные по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок” в перечень лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение.

Что было раньше

На пленарном заседании в четверг Рада вернула комитету для подготовки к повторному первому чтению проект закона № 3715 о внесении изменений в раздел X “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О публичных закупках” относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок.

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